  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

وزير الأوقاف

حقيقة تسريح المؤذنين بعد تعميم الأذان الموحد

أردوغان

حزب «أردوغان» يعلن الطعن في نتائج الانتخابات

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

عرب وعالم

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

وكالات

أخبار متعلقة
#

الرئيس العراقي: لا نعارض وجود قوات أمريكية على أرضنا

#

الصين: 13 شركة تسعى لطرح أسهمها في "بورصة التكنولوجيا الجديدة"

#

“فيسبوك” ترفع دعوى قضائية ضد مروجي بيع الحسابات الوهمية

#

تراجع جديد بأسعار الذهب

أفادت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية الاثنين، بأن مشاكل فنية أثرت في عمل عدد من شركات الطيران الأمريكية اليوم، دون أن تحدد سبب هذا العطل.

وأضافت الإدارة، أنه تم تجاوز المشكلة، ودعت المسافرين للاتصال بشركات الطيران للتأكد من موعد إقلاع رحلاتهم.

وقبل ذلك ذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 شركات طيران أمريكية رئيسية أعلنت اليوم عن تعطل أنظمة التشغيل على مستوى المنظومة، بسبب انقطاع الاتصال بالشبكة العامة، فيما قالت شركة "United Airlines " إنها عجزت عن إنهاء مراجعة أوراق المسافرين.

ووفقا لـ"رويترز" فإن العطل طال شركات "Delta " و"United Airlines " و"Southwest Airlines " للطيران، لكن وسائل إعلام أمريكية أوردت أن العطل طال 5 شركات طيران على الأقل.

وبالإضافة إلى شركات النقل الكبرى، هناك شركات أخرى تأثرت وهي "JetBlue " و"Alaska Airlines ".

من جهته نقل موقع "ABC7 News " عن الإدارة أن المشكلة الفنية حدثت في برنامج AeroData ، الذي أثر على العمليات الرئيسية والإقليمية بدرجات متفاوتة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه
» تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها
» مقتل 8 من قوات الأمن في هجمات لـ«طالبان» بأفغانستان
» زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران
» مصرع 24 من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالصين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك