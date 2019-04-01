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تعيين مجلس إدارة جديد لبنك مصر إيران

مال وأعمال

بنك مصر ايران
بنك مصر ايران

عصام الشربيني

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أصدر البنك المركزي المصري قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران، وتعيين عمر الجارحي وزير المالية الأسبق رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك.

وشمل القرار تعيين محمود السقا، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي عضوا منتدبا، وصدقّت الجمعية العمومية للبنك على القرار تمهيدا لاعتماده رسميا في أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال الأسبق، أشرف الشرقاوي، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك، وعمرو طنطاوي، رئيسًا تنفيذيًا.
يتوزع هيكل ملكية بنك مصر إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية

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