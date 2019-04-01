«الوزير» يعين رئيسا جديدا للهيئة العامة للطرق والكباري

خالد الشرقاوي - متابعات
أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير قراراً بتعيين المهندس نادر سمير رئيساً للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وتعيين المهندس عادل ترك رئيساً للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.
وأكد وزير النقل علي أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مجال الطرق والكباري وخاصة المشروع القومي للطرق ومحاور مدن الصعيد والبدء فورا في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وذلك وفقاً لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة كافة المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة.
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