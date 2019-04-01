  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

وزير الأوقاف

حقيقة تسريح المؤذنين بعد تعميم الأذان الموحد

أردوغان

حزب «أردوغان» يعلن الطعن في نتائج الانتخابات

4 آلاف موظف يطلبون العلاج من الإدمان

الحياة السياسية

النائب فايز بركات
النائب فايز بركات

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

حذف متعاطي المخدرات من البطاقات التموينية

#

المغرب.. آلاف يشاركون في جمعة غضب "نصرة للأقصى"

#

الأمن ينقذ الآلاف من التسمم فى أسيوط

فايز بركات

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

الكشف عن متعاطي المخدرات

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة بدأت تؤتي ثمارها، من خلال زيادة إقبال الموظفين على طلب العلاج من الإدمان.
وأوضح "بركات"، في بيان، الاثنين، أن أكثر من 4 آلاف موظف تقدموا بطلب لعلاجهم من الإدمان، حسبما أعلن صندوق علاج ومكافحة الإدمان، كما أن عدد المتقدمين للصندوق من أجل العلاج يؤكد زيادة الوعي، موضحا ان حجم الإقبال على التقدم للعلاج التطوعي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف، أن الراغبين بالعلاج يتوافدون على 22 مركزًا لعلاج الإدمان تابعًا للصندوق، وما يشجعهم أكثر كون العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه
» تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها
» مقتل 8 من قوات الأمن في هجمات لـ«طالبان» بأفغانستان
» زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران
» مصرع 24 من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالصين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك