بدء تأسيس شركة تسوية بورصة العقود والمشتقات

01 أبريل 2019 - 05:08 م



كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، عن السعي لتأسيس شركة تسوية خاصة ببورصة العقود والمشتقات.

وصرح محمد فريد في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" العربية، بأن بورصة العقود والمشتقات الجاري العمل على تأسيسها، ستوفر تنوعا للأدوات المالية بمصر، ما يؤدي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وتابع فريد، أن البورصة المصرية ستتعاون مع شركة مصر للمقاصة لتأسيس شركة تسوية خاصة ببورصة العقود والمشتقات، لاكتمال المنظومة التكنولوجية اللازمة للعملية المالية.

وأشار، إلى أن الخطوة الأولى من سوق العقود والمشتقات سترتكز على مشتقات مبنية على الأوراق المالية كبداية، تليها السلع في مرحلة لاحقة

