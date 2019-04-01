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«حماية المنافسة» يدعو المعنيين لإبداء آرائهم حول صفقة "أوبر- كريم"

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جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

عصام الشربيني

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عقب إعلان استحواذ "أوبر" العالمية على نظيرتها "كريم" في الشرق الأوسط، دعا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، السائقين والركاب، لإبداء آرائهم ومدى تأثرهم بالاتفاق الذي توصلت إليه الشركتان.
ونشر الجهاز استبيانا للسائقين عبر صفحاته الرسمية، حول مدى تأثرهم باستحواذ أوبر على كريم، وتوقعاتهم بشأن تأثير ذلك على الحوافز، وفرص العمل في السوق، كما نشر استبيانا آخر للركاب حول توقعاتهم عن مدى تأثير الاستحواذ على سعر الخدمة، وجودتها والعروض التي تُقدم لهم.
وذكر الجهاز ، فى بيان، أن هذا الاتفاق موقوف تنفيذه على موافقته، وسيصدر قراره بناء على الفحص الفني الذي سيجريه، وفقا لصحيفة "البورصة".
ودعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذه السوق الواعدة بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق أن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

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