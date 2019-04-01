» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية

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أطلقت السلطات السعودية سراح نواف طلال الرشيد، وهو شاب سعودي يحمل الجنسية القطرية، بعد نحو 10 أشهر من توقيفه، وفق مصادر.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" المعني بنقل أحوال الموقوفين بالمملكة، عبر "تويتر" الإثنين، أن "السلطات السعودية تفرج عن نواف طلال الرشيد بعد 10 أشهر من اعتقاله دون سبب قانوني".

كما أكد عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة، والشاعر الكويتي عبد الكريم الجباري، عبر حسابهما بـ"تويتر"، نبأ إطلاق سراح الرشيد الذي ينتمي لقبيلة شمر أحد أبرز القبائل العربية.

وفي مايو 2018، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر"، أنه تم ترحيل نواف الرشيد إلى السعودية قبل أيام، دون توضيح سبب الترحيل أو صدور تعليق من السعودية.

وفي الشهر ذاته، كشف بيان منسوب لقبيلة "شمر"، أنها بعثت برسائل للسعودية وقطر والكويت، تطالبهم بإطلاق سراح ابن القبيلة الرشيد، مشيرة إلى أنه لم يرتكب جريمة في الكويت أو قطر التي يسكنها منذ سنوات لارتباطات القرابة.

يذكر أن الإفراج عن الرشيد يأتي بعد يومين من إفراج الرياض مؤقتا عن 3 ناشطات سعوديات يخضعن للمحاكمة بالتزامن مع انتقادات من منظمات ودول بشأن الملف الحقوقي السعودي، وهي ما تنفيه السعودية.

ولم يصدر تعليق من السعودية بشأن ما ذكرته المصادر عن إطلاق سراح الرشيد.


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