نائبة: المرأة المصرية نالت مكانتها اللائقة في عهد السيسي

01 أبريل 2019 - 05:20 م

قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، والقيادية في ائتلاف "دعم مصر"، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تنال تكريمًا أكثر من القيادة السياسية، وعرف الرئيس بناصر المرأة ووزيرها، كما مكنها من تولي المناصب القيادية العليا في الدولة، وخصص عامًا للمرأة لتكريمها على مجهوداتها الوطنية لصالح المجتمع على مر التاريخ.





وأضافت "فهيم"، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي يعي تمامًا قيمة ومكانة المرأة المصرية، وما تلعبه من دور عظيم في تغيير المجتمعات وتحريكها نحو الأمام، لذا فهي في قلبه وينظر إليها بعين الاعتبار في قراراته وإجراءاته.





وأكدت عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي يقدر جيدًا حجم التضحيات التي تقدمها المرأة المصرية من أجل بلادها، فقدمت أبناءها وأزواجها من جنود وضباط فداءً للوطن، كما يقدر جيدًا حجم تحملها للأعباء المعيشية ومثابرتها على الظروف، من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها.







