» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب

01 أبريل 2019 - 05:21 م

توفي أحمد ربيع نجم فريق الجزيرة الإماراتي، منذ قليل، متأثرًا بإصابته عقب ارتطام رأسه بعمود إنارة ملعب اتحاد كرة القدم بدبي، خلال إقامة مباراة ودية بين فريقي الجزيرة والإمارات بالملعب الفرعي رقم 2 بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج.

ونشر الحساب الرسمي للفريق بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب أثناء ارتطامه بعمود الإنارة وعلق عليه قائلا: "توفي اللاعب أحمد ربيع لاعب الجزيرة الإماراتي .. ادعوا له بالرحمة".

وتم إلغاء المباراة بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني عقب الحادثة التي أصابت الجميع بالرعب.