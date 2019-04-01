  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أول فيديو للحظة مغادرة الملك سلمان القمة العربية

وفد أمني مصري

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

كاف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

«علماء المسلمين» ينتفض ضد رفع الأذان مع الترانيم بالمغرب

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل في هذا الموعد

ستاد برج العرب

كلام نهائي.. مباراة الاتحاد والأهلي ببرج العرب وتعديل موعدها

عمر البشير

«البشير» يصدر قرارات جمهورية بتعيين وزراء جدد

الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

الري: إزالة 19 مخالفة على النيل في 3 محافظات

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

إزالة 80% من التعديات على النيل

#

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

#

إزالة 94 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل

#

إزالة 1000 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

مجلس النواب

الاستفتاء الدستوري

عضو لجنة الإدارة المحلية

أعلن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، برئاسة المهندس علاء خالد، أنه تم اليوم الاثنين إزالة 19 مخالفة على نهر النيل فى نطاق ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح القطاع في بيان رسمي صادر اليوم أن الإزالات التي تمت كانت في محافظات ( الدقهلية – المنيا – قنا ).

وأشار القطاع التابع لوزارة الموارد المائية والري أنه وبذلك العدد من الإزالات يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ بداية الحملة القومية لتطهير النهر 45262 إزالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا
» بطولة أفريقيا.. طائرة سموحة تهزم جندميري
» قتلى وجرحى في تبادل القصف بين باكستان والهند
» بالفيديو.. رقص وعري لفتيات في السعودية يثير موجة من الجدل
» حكم «بحريني» لإدارة مباراة أهلي جدة والهلال
» «ميسي» يثير استياء بابا الفاتيكان.. تعرف على السبب
» اختطاف طفل يقود "توكتوك" ورميه على القضبان
» سيتي سبورت: تقدمنا بطلب للمشاركة في تنظيم أمم إفريقيا
» «غانتس»: نتنياهو يقود إسرائيل إلى حرب أهلية
» حقيقة اعتزال «شيرين عبد الوهاب» الغناء
» تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك