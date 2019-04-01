الري: إزالة 19 مخالفة على النيل في 3 محافظات

01 أبريل 2019 - 06:21 م

أعلن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، برئاسة المهندس علاء خالد، أنه تم اليوم الاثنين إزالة 19 مخالفة على نهر النيل فى نطاق ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية.





وأوضح القطاع في بيان رسمي صادر اليوم أن الإزالات التي تمت كانت في محافظات ( الدقهلية – المنيا – قنا ).





وأشار القطاع التابع لوزارة الموارد المائية والري أنه وبذلك العدد من الإزالات يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ بداية الحملة القومية لتطهير النهر 45262 إزالة.



