» «ميسي» يثير استياء بابا الفاتيكان.. تعرف على السبب

01 أبريل 2019 - 06:23 م

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن استيائه الشديد من وصف البعض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، صانع ألعاب برشلونة الإسبانى بـ«الإله»، حيث يرى أن إطلاق مثل هذه الألقاب يشكل انتهاكًا للقدسية الإلهية.

وقال بابا الفاتيكان فى تصريحات لصحيفة "CNN " الأمريكية: "يمكن للناس وصفه بالإله، كطريقة للتعبير عن عشقهم له، ولكن العبادة فقط تكون لله، هى مجرد عبارات يطلقها الناس، فقول إنه إله حين يمتلك الكرة فوق أرضية الملعب، تمثل طريقة ليعبر الشخص عن نفسه"، وتابع البابا قائلاً: "هو جيد جدًا بالطبع، لكنه ليس إلهًا".

وأنقذ ليونيل ميسى فريق برشلونة من السقوط فى فخ التعادل أمام إسبانيول بعدما سجل "هدفين" فى غضون 18 دقيقة ليمنح البارسا فوزًا غاليًا فى مباراة "ديربى كتالونيا" التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وحقق ليونيل ميسى العديد من الأرقام التاريخية، بعدما أصبح ثانى أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ برشلونة برصيد 675 مباراة، متخطيًا أندريس إنييستا صاحب الـ674 مباراة، وخلف تشافى هيرنانديز صاحب الـ767 مباراة، كما يعد "البرغوث" أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ مباريات "ديربى كتالونيا" برصيد 33 مباراة.

ورفع ميسى رصيده إلى 31 هدفًا فى صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإسبانى، كما رفع رصيده خلال الموسم الحالى إلى 41 هدفًا فى مختلف المسابقات المحلية والقارية، وإلى جانب 31 هدفًا فى "الليجا"، سجل ميسى 8 أهداف فى منافسات دورى أبطال أوروبا، وسجل هدفين فى منافسات كأس ملك إسبانيا.