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برلماني يطالب المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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النائب حسن عمر
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مجلس النواب

الاستفتاء الدستوري

عضو لجنة الإدارة المحلية

ناشد حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، المواطنين الشرفاء بالمشاركة الإيجابية، في الاستفتاء الدستوري، المقرر تنظيمه آخر شهر أبريل الحالي، سواء بنعم أو لا.

وأضاف حسنين، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن التعديل المقترح بالمادة "102" الذي يهدف إلى تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، لن يأتي هذه التعديل بجديد على نسبة المرأة لأن الانتخابات البرلمانية عام 2015 كانت قد شهدت تجربة جديدة بحصول عدد كبير من مقاعد البرلمان للمرأة وكانت تجربة ناجحة للمرأة المصرية داخل البرلمان. 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، مجلس النواب لم يوافق على التعديلات الدستورية المقترحة حتى الآن، مؤكدًا أن مجلس النواب به العديد من المستشارين القانونين، لدراسة التعديلات المقترحة وفلترتها قبل موافقة البرلمان النهائية.


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