اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

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اختطاف

السكة الحديد

توك توك

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم«كاف»، مهلة 24 ساعة للاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على خطابه الذي أرسله أمس، يطلب فيه البحث عن ملعب بديل لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية بدلًا من ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة رده خلال ساعات قليلة إلى الكاف من أجل حسم أزمة ملعب برج العرب، خاصة وأن خطاب الكاف الثاني جاء شديد اللهجة.

وأبدى «الكاف» في خطابه لاتحاد الكرة، عدم رضاهم عن مستوى أرضية الملعب خلال الفترة الأخيرة وخاصة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة الـ17 للدوري.


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