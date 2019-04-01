وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

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خالد الشرقاوي - متابعات

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وصل وفد جهاز المخابرات المصرية قطاع غزة، الإثنين، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)؛ في إطار جولة مكوكية يجريها منذ الأربعاء لاستكمال تفاهمات "التهدئة" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال مصدر من الجانب الفلسطيني في المعبر، فضل عدم كشف اسمه، إن "الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، والوفد المرافق له، وصلوا إلى القطاع"، وفق وكالة  الأناضول.

والأحد غادر الوفد قطاع غزة.

ومنذ الأربعاء، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل يلتقي خلالها قيادات من حركة "حماس" وممثلين عن الفصائل، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها بلاده منذ شهور.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

وقد وافق، السبت، الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار" التي انطلقت للمرة الأولى في 30 مارس 2018، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.


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