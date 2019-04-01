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اختطاف طفل يقود "توكتوك" ورميه على القضبان

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اختطاف

السكة الحديد

توك توك

استعرضت ريهام سعيد في برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" واقعة خطف طفل بسبب "توكتوك" ووضعه على شريط القطار.

وبحسب الطفل الذي يعمل على "توكتوك" لمساعدة والده فإن ثلاثة أشخاص طلبوا منه إيصالهم لمنطقة يمر خلالها من أحد الكباري أعلى السكة الحديد ليفاجئ بأسلحتهم النارية والبيضاء على رقبته.

وقال الطفل إنهم وضعوا السكين على رقبته وفرد ناري، وقاد أحدهم "التوكتوك" وجرى اصطحابه لشريط السكة الحديد، وربط يديه وقدمه، وتكميم فمه بشريط لاصق، ووضعه على شريط السكة الحديد المتجه لدمنهور.

وأوضح الطفل أن اللصوص وضعوه على القضبان ومر القطار من جواره حتى تمكن من فك قيوده، بعدما ظل سائق القطار يحذره باستخدام سارينة تنبيه.

شاهد الفيديو..



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