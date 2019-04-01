تعليم البرلمان تتفقد مدارس النيل بأسوان

01 أبريل 2019 - 07:01 م

تفقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، فرع مدارس النيل المصرية الدولية بأسوان الجديدة، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة في محافظة أسوان للمدارس والجامعات.





واصطحبت مديرة المدرسة حنان سالم، الوفد البرلماني في جولة للتعرف علي الأنشطة المدرسية، والصفوف الدراسية وكيفية التعامل مع الطلاب، بالإضافة إلى الحجرات المخصصة للطبيب وممارسة النشاط الموسيقى، وأكدت "سالم" أن بناء المدرسة واختيار المعلمين يخضع لمعايير جامعة كامبرديج، ويتم فصل أي مدرس يقوم بتقديم دروس خصوصية.





وقالت سالم، إن المصاريف الدراسية تبلغ 15 ألف جنيه فقط، مشيرة إلى المدرسة تلقت العديد من طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد لاسيما وأنها بدأت في العمل منذ 5 شهور فقط.





وقال الدكتور سامي هاشم، إن المدرسة نموذج ناجح لطالما نادينا به منذ العشرات من السنوات، مؤكدا أن النظام التعليمي يقوم على العلم والأخلاق وهو ما نجحت مدارس النيل فيه.



