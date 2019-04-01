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كأس خادم الحرمين.. الهلال يخطف تأهلًا مثيرًا على حساب الاتفاق

الرياضة

الهلال والاتفاق
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أمير سعد

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الاتفاق

المصريون

الهلال

تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره الاتفاق، الذى يضم بين صفوفه المدافع المصري حسين السيد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الإثنين، في الدور ربع النهائي من البطولة.

 وشارك حسين السيد خلال المباراة بالكامل وقدم أداء جيدًا.

أهداف الاتفاق جاءت عبر محمد الكويكبي فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وكريستيان جوانكا فى وقت قاتل بالدقيقة 87، بينما سجل هدف الهلال الأول النجم المخضرم محمد الشلهوب فى الدقيقة 65، ومحمد جحفلي فى الدقيقة 95 ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويلجأ الفريقان لأشواط إضافية.

وخلال الشوط الإضافي الأول وتحديدًا فى الدقيقة 105 سجل آندري كاريلو الهدف الثالث وهو هدف الفوز للزعيم لتنتهى المباراة 3-2، بهذه النتيجة يودع الإتفاق البطولة، بينما يتأهل الهلال إلى المربع الذهبي.


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