بدأت حياتي ببناء مقبرة تكلفتها 150جنيه

01 أبريل 2019 - 08:35 م

كشف المهندس حسين صبور الملقب بشيخ المهندسين عن العديد من الأسرار حول بداياته وقصة كفاحه التي بدأها ببناء مقبرة تكلفتها 150 جنيه إلى أن أصبح صاحب أكبر مكتب هندسي بالشرق الأوسط .

حيث قال صبور في برنامج أصول الللعبة الذي يقدمه المطور العقاري محمود عبد الشافي على قناة النهار : انا ابن عائلة فوق متوسطة ووالدي كان مهندسا بالحكومة وليس لديه دخل إلا مرتبه ، ولكن كنا نعيش حياة كريمة ففي هذا الوقت كان مرتب الموظف كافيا حتى يحيا وأسرته حياة كريمة.

وأضاف صبور :أثتاء دراستي بالهندسة توفى والدي واكتشفت أنه لم يترك لنا إرثا تقريبا وقد تخرجت في عام 1957 وأنا من حى مصر الجديدة ، وقتها اتفقت مع اثنين من زملائي الأكبر سنا في الحى وافتتحنا مكتب لنا ، وقد بقينا 6 أشهر بلا عمل ودون أن يترك بابنا أحد وبعدها كانت أول عملية وكانت مقبرة تخص أحد الأشخاص وكانت تكلفتها 150 تشمل مواد البناء وأجرة العمال وأجرتنا .

بعدها تعاقدنا على بناء مقبرة أخرى بألفى جنيه ثم قمنا بعمل تعلية عمارة ثم بناء فيلا وهكذا ، ولكن في هذه الفترة جاءت فرصة لأحد شركائي للسفر إلى أمريكا لنيل الدكتوراه ، في حين تركني الزميل الثاني وسافر إلى كندا بعد تأميم اموال عائلته .

وتابع صبور منذ 1962 وأنا منفرد بالمكتب ووقتها اتجهنا إلى بناء المصانع وكانت مصر قد بدأت في طريق التصنيع وذلك من عام 1964 وحتى عام 1967 ووقتها حدثت النكسة وكانت هزيمة مدقعة ووقتها أعلن عبدالناصر لا شىء يعلو فوق صوت المعركة وتوقف العمل .

وأردف كان على ان أسافر إلى خارج مصر على أن يبقى مكتبي مفتوحا بالقاهرة ، وقد سافرت إلى ليبيا بالفعل وفيها اكتشفت انهم لا يريدون مصانع أو منازل والسبب أن تعداد ليبيا آنذاك مليون وستمائة ألف نسمة وكان المطلوب فقط وقتها هو تخطيط المدن وبناء البنية التحتية وبدأنا العمل بالفعل ثم مالبثت مصر ان حاربت في اكتوبر 1973وبدأ مكتبي بالقاهرة يتعاقد على أعمال كبيرة ولحسن الحظ أنني لم أغلق مكتبي بالقاهرة وانتعش العمل في مصر وفي ليبيا وبدأت شركتنا تكبر بالفعل .

وردا على سؤال عبدالشافي حول إذا كانت هناك طرق مختصرة للنجاح , قال صبور : هناك طرق مختصرة فقط للفشل وأضاف يجب على الشباب ان يعمل بإخلاص وعدم الإستسلام للفشل .