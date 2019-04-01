تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات

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وكالات

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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

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