برلماني: المواطن يجب أن يشارك في إجراءات السيطرة على الأسعار

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حسن علام- متابعات

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أشاد اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستعداد وزارة التموين بأكثر من 2000 معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك لضمان عدم زيادة الأسعار خاصة بعد زيادة الأجور والمعاشات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "السيد" في تصريح له، أن القوات المسلحة تشارك أيضا بأكثر من 500 سيارة يوميا للسلع الاستهلاكية تجوب محافظات الجمهورية، إضافة إلى مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" والتى توفر السلع للمواطنين، مضيفا: "كل هذه الجهود تعمل على زيادة المعروض من السلع والمنتجات فى الأسواق وبالتالى تبقى الأسعار مستقرة".

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية على أهمية أن يتخلى التجار عن الجشع ومشاركة الدولة فى رفع العبء عن المواطنين بتحديد هوامش ربح معقولة حتى يشعر المواطن العادى بتحسن الحالة المعيشية بعد زيادة الأجور، مشددا على أهمية مشاركة المواطن للسيطرة على الأسواق من خلال شراء احتياجاته فقط والتخلى عن شراء السلع غير المفيدة والسلع مرتفعة الأسعار.


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