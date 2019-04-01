بعد عودته من تونس.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

01 أبريل 2019 - 08:51 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا إنسانيًا عاجلًا، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين ممن لا تزيد مديونيتهم عن مليون ريال وثبت تعسرهم شرعًا وكلف بتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وذلك من مواطني المنطقة الشرقية، أثناء زيارته لها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية : بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وكان قد وصل الملك سلمان، ظهر اليوم، إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس.

وكان في استقباله عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقبال الملك، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.