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ضبط متهمين بتعذيب طفل معاق بالمرج

قضايا وحوادث

ضبط
ضبط

أحمد سالم

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تعذيب

ذوي الإعاقة

المرج

مباحث القاهرة

ضبطت مباحث القاهرة 3 متهمين بالاعتداء على طفل متحدي الإعاقة بمنطقة المرج؛ لاعتقادهم محاولته سرقة متعلقات من داخل سيارة أحدهم أثناء توقفه بجوارها.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن باختفاء نجله "مروان" والعثور عليه لاحقا مكبلا وعلى جسده آثار تعذيب، مشيرا إلى أنه اصطحب نجله لأداء صلاة الجمعه في المسجد قبل أن يختفي في ظروف غامضة، وبعد 24 ساعة ورد إليه اتصالا من أحد جيرانه يخبره بالعثور على نجله مقيدًا ووجود آثار ضرب وتعذيب في أماكن حساسة.

وأوضح الأب أن نجله لا يستطيع التحدث لذلك لم يعلم منه ماذا حدث له؟، فحضر لتحرير بلاغ في قسم الشرطة، وتوصلت التحريات إلى قيام3 سائقين بضرب الطفل اعتقادًا منهم محاولته سرقة متعلقات من داخل إحدى السيارات، وأمكن ضبطهم.

وأوضح المتهمون عدم معرفتهم بإعاقة الطفل، وأنهم ظنوا تعمده عدم التحدث لإنكار سرقة متعلقات من داخل سيارة أحدهم أثناء ضبطه بجوار نافذتها،

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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