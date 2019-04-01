» على خطى صلاح.. محمد عساف يقرأ في التنمية الذاتية

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علي خطى اللاعب المصري العالمي  محمد صلاح الذي نشر له صورة وهو يقرأ كتاب " فن اللامبالاة " نشر المطرب الفلسطيني المشهور محمد عساف صورة له على صفحته الشخصية وهو يقرأ  كتاب " أصول اللعبة " وهو  لكاتبه محمود عبدالشافي في مجال التنمية الذاتية وريادة الأعمال  حيث نصح عساف  جمهوره بقراءة ا لكتاب قائلا : 
منذ فترة و صديقي وجع رأسي بالحديث  و قالي لي إقرأ هذا الكتاب الذي أقرأه و ستعرف لماذا حديثي عنه بهذا الحماس 
و كأي شخص أصابه الفضول قلت أقرأ فقط الفهرس ، وما أن بدأت في قراءته ، لم اتركه حتى انتهيت منه في جلسة من شدة انجذابي ... وأصّرر ت حينما أُتيحت لي الفرصة أن ألقى مؤلفه  شخصياً . زادني الشرف بقراءة "أصول ا للعبة"و  متحمس لمتابعة أعماله القادمة
 في نفس الإطار واصل ا لنجم محمد عساف تحقيقه ال نجاح و تحطيمه الأرقام بأغنيته مكانك خالي ، حيث تخطى 70 مليون مشاهدة على ال يوتيوب.

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