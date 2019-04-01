» تعرف على موعد سداد قيمة اشتراك رحلة الحج

01 أبريل 2019 - 09:12 م

هنأ أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة، المواطنين الذين حالفهم الحظ في الفوز بتأشيرة الحج.





وقال: إنه اعتبارا من الغد سيبدأ بالإجراءات المتعلقة بسداد قيمة اشتراك رحلة الحج، وفقا للمستوى الذي فاز به الحاج، موضحا أن هناك أربعة مستويات للحج، كل مواطن حسب الرغبة التي قدم فيها وفاز، يستطيع التقديم من الغد تسديد قيمة الاشتراك، والمهلة المتاحة هي أسبوع.





وأضاف "عبد الموجود"، في تصريحات متلفزة له، أن المؤسسة تراعي الظروف الخاصة لبعض المواطنين، ومن الممكن مد المهلة في ظروف معينة، وسبب اختيار مهلة أسبوع وجود التزامات مالية يجب على المؤسسة الانتهاء من سدادها للانتهاء من كل المستحقات المتعلقة بموسم حج هذا العام.





وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على توفير كل الخدمات للحجاج، مشيرا إلى أنهم تعاقدوا مع وسائل نقل حديثة، مع تحسين الخدمات داخل المشاعر المقدسة.







