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كارثة في فريق صن داونز منافس الأهلي في إفريقيا

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محمود أبوسعد

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ضربت كارثة الإصابات صفوف فريق ماميلودي صن داونز، الإثنين، حيث أعلن النادي عن إصابة 4 من لاعبي الفريق، قبل مواجهته القادمة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت الإصابات التي أعلن عنها الفريق الجنوب الإفريقي فر تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الجتماعي تويتر، إصابةالاعب أنتوني لافور في الركبة، وإصابة المهاجم جيريمي روسيل في الفخذ، بالإضافة إلى إصابة باكماني ماهلامبي في العضلة الخلفية، وكذلك إصابة رياد بيترس حارس المرمى.
ويتلقي الأهلي وصن داونز يوم 6 إبريل الجاري، في جنوب إفريقيا ضمن ذهاب ادلور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي يمل العملاق الأحمر لقب الوصيف في أخر نسختين لها.



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