» رأيت أنني أشتري خبزا

02 أبريل 2019 - 10:36 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى أشترى خبزاً شكله جميل. وشكراً.



التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخبز يدل على المال وقد يدل على العلم والإيمان، والخبز الجميل الذي لا يوجد فيه ما يعكر صفاءه يدل على البركة فى العمر والحياة الهادئة والمطمئنة، والغير صافى يدل على التعب فى الرزق. والرغيف الجميل يدل للأعزب على الزوجة الجميلة ذات اللون الأبيض، ويدل على المرأة الصالحة والأم الحنون. والرغيف الكبير يدل على كثرة الرزق، والخبز الواسع رزق واسع وعمر طويل، ونظرا لأهمية رغيف الخبز فى حياة الإنسان فهو يدل على الإسلام لأنه قوام الروح وحياة النفس. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقنا خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

***************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك