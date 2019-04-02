ضبط 4.5 طن لحوم فاسدة فى الجيزة

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ضبط 5.835 طن هياكل وكبدة فاسدة فى القليوبية

أحمد الشربينى

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لحوم فاسدة

هياكل لحوم فاسدة

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج وتعبئة اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكشفت التحريات أن المتهم وصاحب المصنع يجمعان كميات من هياكل الدواجن ومخلفات الذبح لاستخدامها في عمليات التصنيع بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع "محمد. ع. ا"  صاحب مصنع تعبئة لحوم مفرومة بأبو النمرس لكميات كبيرة من هياكل الدواجن ومخلفات الذبح والريش وفرمها مع إضافة لون صناعي غير صالح للاستهلاك الادمي، وإعادة تعبئتها في عبوات بأسماء وعلامات تجارية مشهور تداولها بين المواطنين وطرحها للبيع في الأسواق مسببا اضرار بصحة المواطنين.

وبمداهمة المصنع تم القبض على " عمار. أ " المدير المسئول عن المصنع وبحوزته 3 أطنان من هياكل الدواجن معدة للفرم، وطن ونصف من مفروم الدواجن معبأة داخل عبوات بأسماء مشهورة،، وبلغ إجمالى المضبوطات 4.5 طن مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكونها غير محتفظة بخواصها الطبيعية ووجود فضلات وبقايا الذبح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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