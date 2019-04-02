الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالجيزة

02 أبريل 2019 - 10:58 ص

شنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.

وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع، عن ضبط 34 متهما في 34 قضية اتجار، بحوزتهم كيلو حشيش – 2456 قرصا – 3 كيلو إستروكس – جرام هيروين.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين – 7 قضايا دفاع – 6 فرد خرطوش محلى الصنع - طبنجة عيار 9مم –15 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتحررت المحاضر اللازمة وتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.