» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد

02 أبريل 2019 - 11:01 ص

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قائمة الحكام في مباريات الدوري الممتاز .

وجاء اختيار جهاد جريشة حكمًا للقاء الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاونه كل من: أحمد حسام طه وهاني خيري وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، والثنائي طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا .

بينما تم اختيار أحمد حمدي حكمًا للقاء إنبي والإنتاج الحربي، ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد وعلي الكيكي حكمًا رابعًان والثنائي حسام الجلاد ومحمد عباس حكمًا خامسًا .

ويدير محمود البنا مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، والثنائي عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا .