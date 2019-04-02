» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قائمة الحكام في مباريات الدوري الممتاز .

وجاء اختيار جهاد جريشة حكمًا للقاء الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاونه كل من: أحمد حسام طه وهاني خيري وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، والثنائي طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا .

بينما تم اختيار أحمد حمدي حكمًا للقاء إنبي والإنتاج الحربي، ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد وعلي الكيكي حكمًا رابعًان والثنائي حسام الجلاد ومحمد عباس حكمًا خامسًا .

ويدير محمود البنا مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، والثنائي عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا .


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