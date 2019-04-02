» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد

عمرو محمد-متابعات
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قائمة الحكام في مباريات الدوري الممتاز .
وجاء اختيار جهاد جريشة حكمًا للقاء الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاونه كل من: أحمد حسام طه وهاني خيري وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، والثنائي طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا .
بينما تم اختيار أحمد حمدي حكمًا للقاء إنبي والإنتاج الحربي، ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد وعلي الكيكي حكمًا رابعًان والثنائي حسام الجلاد ومحمد عباس حكمًا خامسًا .
ويدير محمود البنا مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، والثنائي عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا .
ظهر12:04 م
فجر
04:23
شروق
05:48
ظهر
12:04
عصر
15:36
مغرب
18:19
عشاء
19:49