بالصور.. كواليس انطلاق العرض المسرحي الغنائي "أغلى الحاجات من غير فلوس"

02 أبريل 2019 - 11:06 ص

انطلق العرض المسرحي الغنائي"أغلى الحاجات - من غير فلوس"، بحضور عدد كبير من الجمهور بمسرح دير الفرنسيسكان بالمقطم، بمشاركة أكثر من 250 فنان من الشباب والأطفال أعضاء الفرقة الفنية " تيم واحد"، تحت قيادة المؤلف رفيق جمال، والمخرج آندي إسحق.

يأتي العرض المسرحي في إطار الحقبة التاريخية في العهد الجديد والعصر الروماني، ومفهوم مهنة العشار "جامع الضرائب" وعرض بعض معجزات السيد المسيح بأسلوب السرد البسيط والسهل التنفيذ، واختيار معجزة شفاء الأعرج التي تم تصميمها هندسيًا وتنفيذها ببراعة وإبداع.

المسرحية الغنائية "أغلى الحاجات - من غير فلوس" تدور أحداثها حول إتفاق صديقان طوال حياتهما حيث جمعتهما محبة المال، وإفترقا كلاهما بأموالهما، فمضى أحدهما حزينًا بأمواله، بينما فرح الآخر عندما قدم كل أمواله للفقراء والمساكين، ليصل العرض المسرحي إلى عظته الأساسية الا وهي أن مال الدنيا لا يشتري السعادة والشفاء والحرية والصحة ونعمة الحياة ذاتها، وأن النعم فمن الله سبحانه وتعالى،

وجاءت موسيقى رفيق جمال متنوعة باستخدام الأوركسترا وإجادة توظيفها في سياق العمل الفنى، كما لحن المايسترو ناير ناجي بعض الأغاني وقاد التسجيلات الغنائية، الديكور والإضاءة نقلا المشاهدين للحقبة التاريخية للعصر الروماني، وأصبحوا بالفعل داخل الحدث، وجاءت الملابس والاكسسوارات في خدمة الهدف ببراعة، والإبداع في تصميم ماسكات الأطفال، وتصميم الاستعراضات جاء في خدمة الهدف الدرامي والإحساس بكل شخصية داخل المسرحية، كما جاءت أعمال الجرافيكس لتكتمل الصورة للمشاهدين تماما.

وقال رفيق جمال، مؤلف العمل، أنه قد شارك في العمل أكثر من 250 من الشباب والأطفال على مدار 4 سنوات من الإعداد والتحضير، منهم المتخصصين والمحترفين والهواة لتقديم عمل يمتاز بالإنسجام والسلاسة، والحرص على تقديم عروض فنية بنظرة مختلفة وإبداعية لنشر ثقافة الوعي والفضيلة بطريقة سهلة وبسيطة، وأن مصر غنية بأبنائها المبدعين وتنفيذ ملحمة فنية من الوحدة بين كل أطياف المجتمع تؤكد أننا نستطيع معًا أن نتفوق في أي مجال متخطين اختلافاتنا لهدف واحد هو النجاح ورفعة بلدنا الحبيبة مصر.

والأداء الصوتي في العرض المسرحي من بطولة المغني مروان عبد المنعم، زياد الشريف، وتيا عادل، ومونيكا جورج، وبيشوي زاهر، والهامي أمين، ودينا إسكندر، ومريم حلمي، وماركو محب، وإيهاب شاوي، وسمير سامي، ومينا وفيق، وجون بسادة، وآخرين، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وستي?ن سيمون في كتابة الهارموني لأصوات الكورال، وميكساج المهندس أيمن فكري، وتصميم الجرافيكس جون جوزيف والرسامة ديانا، تصميم الملابس والاكسسوارات مرام سوري، والمكياج نسرين نيشان، وتصميم الاستعراضات نرمين حبيب، ومدير الإضاءة أكرم ممدوح، ومهندس الديكور محمود غريب.