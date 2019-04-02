"التأمين الاجتماعي" يكشف عن حقيقة خصومات المعاشات

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المعاشات

صدى البلد

التأمين الاجتماعي

أحمد موسى

كشف سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، عن إجمالي المعاشات التي كان يتم صرفها في العام المالي 20142015 ، مؤكدا أنها سجلت حوالي 103 مليار جنيها، وسوف تصل في شهر يوليو المقبل بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 204 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الهادي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الزيادة ليست بسبب عدد المستفيدين، لأن عدد المستفيدين زاد فقط بنسبة 10% لكن زيادة المعاشات تجاوزت 93%، وهذا يوضح الانحياز لأصحاب المعاشات بصفة عامة، وأصحاب المعاشات الصغيرة بصفة خاصة.

و تابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، أنه لن يتم فرض خصومات على المعاشات، ما عدا رسم قيمته 1 جنيها عن الأجر الأساسي، وجنيها على الأجر المتغير، إذا صرف المعاش من البريد، ولكن إذا كان يصرف المعاش من ماكينات "ATM" فهذا يُخصم منه مثل أي عميل في البنك.

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