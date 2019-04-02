"الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية

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الأهمال

دار الافتاء

افادت دار الإفتاء المصرية بأن الإهمال في أداء الواجب لا يقل في خطورته وآثاره عن الإرهاب والتخريب، فالفرد الذي يهمل في أداء عمله تهاونًا أو تكاسلًا، يُلْحِقُ بمجتمعه الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وأضافت الدار في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن لكل منا دورًا يجب القيام به على أكمل وجه، فإذا قصر أحدنا في واجبه وأهمل عمله كان عاصيًا لله ولرسوله، ومفسدًا في الأرض، وخائنًا للأمانة التي ائتُمِنَ عليها، يقول الله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا?، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ.. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

وحذرت الدار المسلمين جميعًا بتوخى الحذر  من أن يكونوا بإهمالهم من الخائنين للأمانة والمفسدين في الأرض.

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