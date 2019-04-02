بروتوكول بين الطب الشرعى وصندوق الإدمان

02 أبريل 2019 - 11:55 ص

وقعت مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

وحضر الفعاليات وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، والدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لافتتاح ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ".

ويأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقو الطرق السريعة في العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .