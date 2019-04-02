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انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب

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انتحار سيدة
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انتحرت سيدة شنقًا، بقرية الخصوص بالقليوبية، بعدما رفض زوجها الإنجاب منها بسبب زوجته الأولى.

البداية؛ كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بوفاة سيدة داخل منزلها، بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن السيدة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بسبب إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة عدم رغبة زوجها من الإنجاب منها، كما تبين أنها الزوجة الثانية لزوجها، تزوجته بعد طلاقها ولديها طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، ويقيم مع طليقها، ويوم الواقعة استغلت سفر زوجها وأقامت مع زوجته الأولى وقامت بالانتحار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.


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