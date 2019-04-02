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مستقبل وطن يهنئ أهالي الجيزة واللواء أحمد راشد بالعيد القومي للمحافظة

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العيد القومي للجيزة
العيد القومي للجيزة

أمينة عبد العال

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هنأ  المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، أهالي الجيزة واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة واللواء مصطفى شحاته مدير الأمن ،اللواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة العيد القومي للجيزة، متمنيًا التقدم والازدهار لجميع محافظات الجمهورية في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد هلال في تصريح له، بالدور الذي يلعبه محافظ الجيزة في دفع عملية تطوير وتنمية المحافظة، مؤكدًا أنها تمتلك العديد من الاماكنيات والمساحات الواسعة التي تؤهلها  للتنمية  ووضعها في المكانة اللائقة بها.

يُذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة لهذا العام يعد العيد الـ 100، وذلك تخليدًا لذكري استشهاد العديد من أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.


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