مصمم فستان رانيا يوسف العاري يفجر مفاجأة

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الفنانة رانيا يوسف
رانيا يوسف بالفستان الشفاف

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فيس بوك

رانيا يوسف

محمد عبدالوهاب

فستان رانيا

فجر مصمم الأزياء بهيج مفاجأة جديدة بشأن فستان الفنانة رانيا يوسف الشفاف الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتا إلى أن الفستان ليس شفافا.

وكتب "بهيج" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "و دة فستان النجمه رانيا يوسف ال بقالي 3 ايام بتسال عليه كاني عملت جريمه متاكمله الاركان و لازم احاكم عليها... 1- الفستان مش شفاف2-مش مطالب نهائيا اني اقدم تفسير ليه و فين و مين و ازاي لان انا ك مصمم ازياء تصميماتي مش شرط تعجب اي متلقي و لا يشترط اني اكون مصمم ليا توجه معين ( حجاب او غيره ) 3-ع فكره الفستان مش هو المشكله و التعليقات عليه ان دلت ع اي حاجه ف ببساطه دي ثقافه شعب غاوي سلاطه اللسان و بيعتبرها روشنه و رجوله و كووول".
وأضاف "بهيج": "4-و علي فكره مش ح تقبل خالص فكره ان الفنانه هي السبب لان ببساطه ف فنان اول امبارح طالع نص عريان مع راقصات اقل ما يوصفوا بيه هو الابتذال التام و ناس كتير قالت انه هو سبب انهيار الذوق العام مع انهم لو شافوة ف اي مكان ح يجروا يتصوروا معاه و المضحك ان في ناس بتقول دة ذكاء لا دة نزول علي رغبه جيل كامل مايعرفش مين محمد عبد الوهاب او مين سيف شكرا ل كل حد تطاول و طز ف حضرتك جداَ".

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