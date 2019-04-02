على ماهر يُعدد مكاسب فوز إنبي على الإنتاج

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المصريون

انبى

الانتاج

أبدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي سعادته بفوز فريقه على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار ماهر إلى أن الفريق تجمع في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل لقاء الإنتاج، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على تركيز اللاعبين داخل الملعب.

وشدد مدرب الفريق البترولي أن فريقه مازال يملك فرصة احتلال مركز متقدم بالدوري، خاصة وأن الفريق تقدم 4 مراكز بعد فوزه اليوم.

وأوضح علي ماهر أن الأوقات الصعبة تساهم في صناعة مدربين جيدين ولاعبين جيدين، مؤكدًا أن فريقه خرج من منطقة اللا فوز.

واختتم مدرب إنبي حديثه بأنه نجح في قراءة فكر مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، حيث أشرك الأخير لاعبين في خط الهجوم قبل يقوم بتضيق المساحات بغلق منتصف الملعب.


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