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حماية المستهلك: على المواطن التمسك بحقه

الحياة السياسية

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي
رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

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أكد اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تؤكد أهمية إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة الأساسية وهو حق المستهلك لمعرفة ما يشتريه قبل اقتنائه له، موضحا أن اللائحة ستلزم التاجر أو المستهلك أو مقدم الخدمة لتقديم الفاتورة وهو التزام وليس به خيار للتاجر أو مقدم الخدمة، ويجب على المواطن أن يتمسك بحقه.

وقال "عبدالمعطى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC "، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صدق على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك برقم 822 لسنة 2019، وهذا يأتي استكمالا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في 13 سبتمبر 2018.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن نص القانون يؤكد حق المستهلك في استرداد السلعة أو استبدالها في خلال 14 يوما وخلال 30 يوما في حال وجود عيب في السلعة، مشيرا إلى أن سيارات الضبطية القضائية الخاصة بالجهاز ستتوافر في الأسواق والمناطق التجارية.


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