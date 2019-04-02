«أردوغان» يهنئ العالم الإسلامي بليلة الإسراء والمعراج

02 أبريل 2019 - 09:34 م

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة الإسراء والمعراج.

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "أهنئ شعبنا والعالم الإسلامي بليلة الإسراء والمعراج، وأدعو الله أن تجلب هذه الليلة المباركة، الخير للإنسانية جمعاء".

ويحتفل المسلمون في كافة أنحاء العالم اليوم بمناسبة الإسراء والمعراج وهي ليلة عرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما فُرضت فيها الصلوات الخمس.