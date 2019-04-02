» الأهلي يتخطى الاتحاد بثنائية ويتصدر الدوري

02 أبريل 2019 - 09:41 م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا أمام الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

ورفع الاهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غداً أمام سموحة فيما رفع الإتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.

بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة فى منتصف الملعب، وكاد وليد أزارو أن يخطف إحدى الكرات من الهاني سليمان حارس زعيم الثغر، بعد مرور دقيقتين فقط، ولكن الحارس استعاد توازنه وحافظ على الكرة قبل أن يسكنها الفهد المغربي فى الشباك.

وواصل الأهلي ضغطه على اللقاء وانطلق حسين السيد بهجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 20 من ناحية اليمين لكنه سددها بعيدًا عن الشباك لتضيع إحدى الفرص الخطرة للمارد الأحمر.

وجرّب ناصر ماهر حظه في التسديد من خارج منطقة الجزاء ولعب كرة قوية في الدقيقة 23 لكنها مرت بجوار القائم ومع سيطرة الأهلى علي اللقاء وخطورته كاد عمار حمدى لاعب الأهلي المعار للاتحاد أن يُسجل هدفًا من الناحية اليسرة لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف وأن كان عمار ولاعبو الاتحاد قد طالبوا باحتساب ضربة جزاء لهم بدعوى أن الكرة لمست "يد" ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لكن جهاد جريشة حكم القاء طالب باستكمال اللقاء ورفض احتساب ضربة جزاء.

حاول الفريقان التسجيل ونشط أداء الأتحاد بشكل واضح بفضل تمريرات وانطلاقات عمار حمدي الذى يُعد أحد نجوم الشوط الأول لكن جريشة أطلق صافرته مُعلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت باية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين ونال على معلول بطاقة صفراء للخشونة مع توني سيلفا لاعب الأتحاد، قبل أن يُشهر الحكم جهاد جريشة بطاقة صفراء لمحمود رزق بعد عرقلة وليد أزارو، وتوقفت المباراة قليلاً لتلقي وليد آزارو العلاج وبعدها هدأ أداء الفريقين بشكل واضح لتغيب الخطورة على مرمى الفريقين.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 63 وشارك رمضان صبحي بدلاً منه ، وحاول الاهلي الوصل لرمى زعيم لثغر عن طريق إنطلاقات رمضان صبحي وجيرالدو لكن دون جدوى بفضل رقابة دفاع الأتحاد الصارم على مفاتيح لعب المارد الأحمر.

وحاول الاهلي تعزيز هجومه بنزول صالح جمعة بدلاً من كريم نيدفيد في الدقيقة 76 ،وفرض الاهلي سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة مع هجمات مُتباعدة من زعيم الثغر مُعتمداً على الهجمة المرتدة وخرج ناصر ماهر في الدقائق الأخيرة وشارك مروان محسن بدلاً منه ، وواصل الاهلي ضغطه إلى أن سجل على معلول هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة الثانية بدل الضائع بعدها حاول الأتحاد التعادل لكن الاهلي سجل هدف ثاني عن طريق صالح جمعة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رمضان صبحي الذى إنطلق بكرة قوية من ناحية اليمين ومررها لصالح جمعة الذة سجل منها هدف الثاني بعدها ينتهي اللقاء بفوز قاتل للأهلي بثنائية نظيفة.