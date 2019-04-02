» ميلان يتعادل إيجابيا مع أودينيزي

02 أبريل 2019 - 09:51 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة ميلان فرصة مع ضيفه اودينيزي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري العام.

وتقدم ميلان بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة المهاجم البولندي الدولي كريستوف بيونتيك من ضربة رأس قوية.

ولكن اودينيزي ظفر بنقطة التعادل بفضل الهدف الذي سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 65 مستغلا تمريرة رائعة من سيكو فوفانا.

ورفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

أما أودينيزي فحصد هو الأخر نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي الوصيف.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق ميلان 14 انتصارا وعشرة تعادلات وست هزائم.

وفاز اودينيزي في سبع مباريات مقابل ثمانية تعادلات و14 هزيمة.