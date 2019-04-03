رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

03 أبريل 2019 - 12:10 ص

عقب الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس أثناء مباراة الأهلي والزمالك ببرج العرب، قائلًا إنهم حذروا كثيرًا قبل المباراة بأيام، متابعًا: "قولنا هتمطر من أول المباراة لآخرها وهتكون مطرة شديدة".



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتواصل معهم أي شخص من قريب أو من بعيد من اتحاد كرة القدم نهائيًا قبل المباراة.

