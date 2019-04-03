وزيري يكشف تفاصيل اكتشاف البهو للملك رمسيس الثاني

03 أبريل 2019 - 12:20 ص

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف البهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، قائلًا إنه ظهر أرضية بلاطية في بداية الكشف الأثري، وتم توسيع نطاق الحفر فظهرت أشياء تدل على وجود قطر للملك رمسيس2.



وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تبين أنه قصر ملحق بالمعبد على غرار والده وجده، لافتًا إلى أن أعمال الحفر ما زالت مستمر للكشف عن باقي القصر، وأنه سيتم الكشف عن أبعاد القصر وملامحه قريبًا.



وأشار إلى أنه تم الإعلان اليوم عن كشف لمقبرة ملونة لشخص يدعى "خوي"، والذي كان يشغل منصب النبيل لدة الملك في عصر الأسرة الخامسة.

