تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

03 أبريل 2019 - 12:30 ص

عقب الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على الدعوة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة بحصول المرأة على إجازة خلال فترة الحيض، مشيرا إلى أن المرأة في ديننا شأنها الستر، مبديا دهشته من الدعوات التي تكشف ستر المرأة.

