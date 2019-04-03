ماكرون: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون رهينة لبريطانيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون رهينة للأزمة السياسية في المملكة المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده ماكرون مع رئيس وزراء جمهورية آيرلندا، ليو فارادكار، في العاصمة باريس.
وأضاف ماكرون، أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم رفضه ثلاث مرات من قبل مجلس العموم البريطاني، وعدم وجود خطط بديلة في هذه المرحلة، يدفعنا للخروج دون اتفاق.
ودعا بريطانيا إلى إيجاد خطة بديلة للخروج حتى 10 أبريل/ نيسان الجاري، موعد انعقاد قمة بروكسل بخصوص اتفاق "بريكست".
وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمعة الماضي، لكن تم تمديد الموعد إلى 12 أبريل الحالي.
والاثنين، فشل البرلمان في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست"، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "ماي" أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي، تمديد مهلة خروج بلادها منه.

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