  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:14 ص
بحث متقدم
بوتفليقة

شاهد: لحظة تقديم استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

مبروك عطية

تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف المخدرات

التضامن تفجر مفاجأة عن الموظفين والعلاج من المخدرات

أرشيفية

عزيزى إمام المسجد.. احترس أنت تراقب من زملائك

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

إصابة 5 أشخاص بالسعودية جرّاء تدمير "طائرتين تابعتين للحوثيين"‎

عرب وعالم

اعتراض صاروخ حوثي
اعتراض صاروخ حوثي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 أشخاص في حادث غرب الإسكندرية

#

إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق النار في هولندا

#

إصابة 6 أشخاص في انهيار طابق بالدور الثالث

#

ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، إصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل في مدينة سعودية بعد اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون
جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد، تركي المالكي.
وذكر البيان أنه "في تمام الساعة ( 21: 35 ) بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب)"
وأضاف أنه "تم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها".
وأوضح أنه "نتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين الحوثيتين فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل و4 مركبات، حتى إعلان هذا البيان".
وحذر من أن "قيادة القوات المشتركة ستتتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين عادة ما يواجهون اتهامات من السعودية باستهداف بلادها لاسيما الحدودية مع اليمين بصواريخ، خلفت ضحايا ومصابين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر
» تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير
» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» «يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها
» رسالة استقالة بوتفليقة الوداعية.. هذا ما قال فيها
» بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان