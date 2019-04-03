» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية تسمح لرجال الجهاز بالتفتيش على تاريخ إنتاج السلع، ومواصفاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.



وأضاف «عبدالمعطي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الثلاثاء: «تم ضبط طن دهانات منتهية الصلاحية منذ سنوات في الفيوم».

وأضاف «عبدالمعطي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الثلاثاء: «تم ضبط طن دهانات منتهية الصلاحية منذ سنوات في الفيوم».