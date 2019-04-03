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الأهلي يطالب بإقامة مباراة صن داونز على هذا الملعب

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ـ متابعات

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طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، بإقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 13 أبريل الجاري على استاد الجيش في برج العرب أو على ملعب المقاولون العرب في القاهرة.
ويسافر الاهلي إلى جنوب أفريقيا، ظهر الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد الجيش في برج العرب في الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

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