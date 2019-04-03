» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت وثائق مسربة حجم الأموال التي كانت تتقاضاها شخصيات عسكرية مقربة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة حكمه واستمرت لما بعده.

وبحسب الوثائق التي قالت وكالة "موازين نيوز" العراقية إنها حصلت عليها، فإن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، أحد أشهر حراس صدام حسين، يتلقّى راتبًا تقاعديًا بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون و235 ألف دينار شهريًا (أكثر من مليون و 700 ألف دولار أمريكي) .

وأظهرت الوثائق أن رشيد، الذي أُحيل للتقاعد تحت رتبة لواء، يتسلم راتبه عبر وكيلة تُدعى غالية عليوي نزال، من هيئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية كمتقاعد عسكري، بحسب الوكالة العراقية.

كان اللواء رشيد عزله صدام حسين عام 1991 يبلغ من العمر حاليا 70 عامًا، وتظهر الوثائق أنه أحيل على التقاعد عام 2005.

وياسين متزوج من شقيقة صدام غير الشقيقة، ويبلغ من العمر حاليا 71 عامًا، ويسكن في تكريت مسقط رأس صدام حسين.

اعتقلت قوات التحالف صدام حسين في 13 ديسمبر عام 2003، واعدم في بغداد في 30 من ديسمبر عام 2006.

وتضمنت الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة للاكراد، و "التطهير العرقي" الذي طال عشرات الآلاف من الأكراد والتركمان والآشوريين الذين يعيشون في مناطق محافظة كركوك (التأميم) في اطار برنامج "تعريب" مدينة كركوك، والاعدامات الجماعية ضد الاكراد والشيعة المنتفضين عام 1991، والملاحقة والقمع بسبب المعتقدات السياسية والدينية.

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