الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

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تطير بعثة الأهلى ظهر اليوم لجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل.

وتسافر البعثة برئاسة خالد الدرندلى أمين صندوق النادي على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، لاسيما أن الفريق سيُسافر إلى جنوب أفريقيا بعد ساعات من مباراة الاتحاد السكندرى أمس بالدوري، كما أن الفريق سيخوض مباراة قوية فى الدورى يوم 10 أبريل المقبل أمام المقاصة أى عقب مباراة صن داونز بـ4 أيام فقط.


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